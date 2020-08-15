Свадьбы после пандемии

Вокалистка группы А Студио Кети Топурия Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Большинство звезд отложили свадьбы из-за пандемии: одни решили лишний раз не рисковать здоровьем близких, другие просто обрадовались возможности еще немного пожить в гражданском браке.

Звезда «Орла и решки» Мария Ивакова поймала букет невесты на свадьбе сестры, а актер Никита Ефремов отвоевал бутоньерку жениха на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова. Ивакова после торжества подруги Тодоренко в Италии не сдержалась и описала свадьбу мечты: «Пляж, костры, гитары и близкие друзья, танцующие босиком…»

32-летний Никита Ефремов не прочь жениться на 34-летней Марии Иваковой. Торжество начали планировать за границей, но случилась пандемия… Поэтому пока молодые думают о походе в загс и торжестве после пандемии – летом 2021 года.

33-летняя Кети Топурия с нынешним избранником 35-летним дипломатом Львом познакомилась на вечеринке. Жених с говорящей фамилией Деньгов обеспечивает певице красивую жизнь – отдых на дорогих курортах, подарки. Кети познакомилась с сыном и дочкой Льва от предыдущих отношений, а он подружился с единственной дочерью звезды. Свадьба пары перенеслась из-за пандемии на будущий год.

А что другие звездные пары? Подробности - у Ирины Викторовой