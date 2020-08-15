Молодые сотрудники – дебют успешный

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

14 августа в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проведена первоначальная аттестация молодых следователей.

Следователи Регина Юрмашева, Дмитрий Щелков и Екатерина Борцова из следственных отделов Октябрьского, Сердобского и Городищенского районов успешно прошли первоначальную аттестацию на соответствие замещаемой должности и присвоение им специального звания «лейтенант юстиции».

Молодые сотрудники показали достаточный уровень знаний норм действующего законодательства и организационно-распорядительных документов. Каждый из аттестованных за небольшой срок службы расследовал несколько уголовных дел различных категорий.

Первый заместитель руководителя следственного управления Архангельский В.В. и члены аттестационной комиссии поздравили их с прохождением аттестации, пожелав успешной службы в органах Следственного комитета России.