Бухгалтер начислила себе дополнительно зарплату 7 миллионов рублей

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Приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы от 16 июня 2020 года осуждена 35-летняя уроженка г. Заречного за мошенничество - хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.

Работая в должности бухгалтера ЗАО "Ф" в период с 04 апреля 2014 года по 23 ноября 2018 года, ежемесячно вносила в списки перечисляемой в банк заработной платы завышенную сумму своей зарплаты. А затем с платежными поручениями, заверенными электронными подписями генерального директора и главного бухгалтера организации, не осведомленных о ее преступном умысле, направляла в банк.

В автоматическом режиме банк осуществлял переводы денежных средств на карту. Всего таким образом бухгалтер похитила свыше 7 млн руб.

Суд приговорил мошенницу к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск представителя потерпевшего о компенсации материального вреда удовлетворен частично, за вычетом суммы 85 000 руб., добровольно выплаченной Макаровой. Мошенница вину в совершении преступления признала в полном объеме.

При назначении ей наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины и раскаяние в содеянном. А также состояние ее здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение материального ущерба.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, не согласившись с приговором суда, обвиняемая в своей апелляционной жалобе указала на чрезмерную суровость назначенного ей наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора, с учетом обстоятельств преступления, сочла приговор суда законным, назначенное осужденной наказание справедливым. Приговор суда вступил в законную силу.