Молодые педагоги пообщались с Министром образования

Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

На встрече присутствовали 28 молодых педагогов Бессоновского, Лунинского, Пензенского районов, а также подведомственных Министерству образования организаций: воспитатели детских садов, учителя-предметники, преподаватели и мастера производственного обучения колледжей. Во встрече приняли участие заместители глав администраций и руководители муниципальных органов управления образованием, директора образовательных организаций.

«Добрый день, коллеги. Я очень рад, что вы выбрали педагогическую профессию», - приветствовал собравшихся Александр Воронков. Он рассказал о начале своей трудовой деятельности в качестве учителя и классного руководителя. О том, как приучить детей к дисциплине, как системно выстроить воспитательный процесс.

Молодых педагогов интересовали вопросы материальной и профессиональной поддержки, решения бытовых вопросов.

Министр рассказал, что в течение первых трех лет работы им будет выплачиваться единовременная выплата в размере 35 тыс. рублей, установлен повышающий коэффициент к окладу в размере 0,35, а в сельской местности – еще дополнительная надбавка к окладу в размере 0,25 и полная компенсация коммунальных платежей (свет, отопление) и оплата жилого помещения.

По итогам встречи Александр Воронков пожелал молодым педагогам успешной работы и благодарных учеников.

Проведение встреч с молодыми педагогами продлится до 21 августа. 1 сентября 2020 года в школы области впервые придут работать более 130 молодых специалистов.