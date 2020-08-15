Когда кончается водка

Уличные бои (архив) Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мордовии вынесен приговор в отношении 38-летнего жителя города Ардатов, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Все произошло 31 октября 2019 года в гараже осужденного в г. Ардатов, где в компании его знакомых он распивал спиртные напитки. После того, как алкоголь закончился, владелец гаража попросил всех разойтись. Один из гостей, житель села Турдаково, отказался покинуть придомовую территорию. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин гаража нанес оппоненту множественные телесные повреждения. После инцидента оба разошлись по домам.

Спустя несколько часов пострадавший почувствовал себя плохо, и его мать вызвала скорую помощь.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.