Кадровый резерв правительства Пензенской области пополнился

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Конкурс проводится по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Инициативу его проведения глава региона озвучил на стратегической сессии, посвященной обсуждению пути развития социально-экономической сферы Пензенской области в ближайшие годы.

«Развитие региона и улучшение качества жизни граждан было и остается для меня главным приоритетом. Достижение стратегических целей невозможно без новых людей. Поэтому считаю сейчас самый подходящий момент для того, чтобы объявить о запуске кадрового конкурса. Уверен, найдутся молодые профессионалы, чей опыт, компетенция и энергия пригодятся на службе родному краю», - сказал Иван Белозерцев.

На данный момент о своем желании участвовать в конкурсе заявили 35 человек. В пятницу проходил один из самых ответственных этапов - собеседование.

«Сегодня у нас проходят собеседование 17 кандидатов. Перед этим они уже завершили компьютерные тесты на знание основ законодательства, информатики и русского языка. После собеседования определятся победители, которые и будут включены в кадровый резерв правительства региона», - пояснила секретарь конкурсной комиссии Марина Маркова.

Конкурс в кадровый резерв органов исполнительной власти объявлен для более эффективной реализации поставленных на стратегической сессии целей.