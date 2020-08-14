В Мордовии сотрудники МВД пополнили региональный банк крови

Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

На участие в мероприятии откликнулись работники разных подразделений ведомства и члены Общественного совета при МВД, которые в ее первый день в общей сложности сдали около 5 литров цельной крови.

Большинство сотрудников продолжительное время являются донорами. Потому все необходимые процедуры для правоохранителей хорошо знакомы. Между тем ее поддержали и молодые сотрудники.

Руководитель пресс-службы республиканской станции переливания крови Наталья Асанова отметила, что банк крови и ее компонентов постоянно пополняется. Но ее необходимо все больше, особенно в такой сложный и опасный для здоровья период пандемии.

«МВД - одно из самых активных ведомств республики. Ежедневно сталкиваясь с человеческой бедой, стражи порядка знают, как необходима помощь донора и всегда с готовностью откликаются на просьбы медиков о помощи», - подчеркнула она.

Принять участие в акции, которая продлится до конца текущего месяца, планируют более сотни сотрудников органов внутренних дел Мордовии.