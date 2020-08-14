«Арепливир» против COVID-19

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В лечение COVID-19 входят антибиотики, а здесь «Биохимик» является одним из лидеров.

В условиях пандемии была экстренно перепрофилирована производственная линейка, ключевой стала противовирусная программа и оперативная разработка препарата против коронавируса «Арепливир».

Компания «Промомед» провела широкомасштабные клинические исследования своего препарата в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей, а также Республики Мордовия. Препарат продемонстрировал высокую эффективность. В течение первых 24 часов 70 процентов больных коронавирусной инфекцией чувствовали радикальные изменения состояния, которые в последующие несколько дней подтверждались анализами. 80 процентов пациентов выздоравливали на монотерапии, без сопутствующих препаратов.

В ходе исследований не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу. Сейчас в компании работают над получением постоянного регистрационного удостоверения. Для этого подготовлены все необходимые документы.

Среди других тем, которые обсуждены на встрече, - сотрудничество «Биохимика» и Мордовского госуниверситета, участие молодых специалистов в разработке и производстве инновационных препаратов. При этом Владимир Волков подчеркнул необходимость предметной работы не только со студентами, но и с профильными классами лицея для одаренных детей.