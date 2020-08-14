Иван Белозерцев посетил детский сад в Индерке

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Учреждение дошкольного образования было включено в перечень объектов, подлежащих ремонту, после коллективного обращения родителей в адрес губернатора и его соответствующего распоряжения.

В рамках реализации одной из региональных программ была осуществлена реконструкция дошкольного учреждения. Капитально отремонтировано здание, прежде находившееся в плачевном состоянии. Заменены окна, система отопления, электропроводка, освещение, покрытие пола.

Заведующая детским садом «Искорка» от имени коллектива, детей и родителей поблагодарила Ивана Белозерцева за проведённый ремонт.

«Мы очень рады приветствовать Вас в нашем дошкольном учреждении. Казалось бы, недавно Вы у нас были, но прошло 5 лет, за это время очень много сделано для нашего региона и, в частности, для Сосновоборского район, - сказала Диана Абдулина. - Нам, дошкольным работникам, особенно приятно, что с прошлого года детские сады по Вашей инициативе также включены в программу капитального ремонта».

«Они в этом нуждаются, - пояснил губернатор. - Действительно, мы приняли программу ремонта сельских школ, она реализуется активно, очень востребована. За четыре года из областного бюджета мы потратили на эти цели свыше 700 млн рублей».

«Второй год реализуется программа укрепления материально-технической базы и ремонта зданий сельских детских садов. Пока недостаточно ещё средств выделяем на это. Но видим и понимаем, что детские сады нужно ремонтировать, будем направлять на эти цели больше средств».

Иван Белозерцев поблагодарил педагогический коллектив за работу. Пожелал всем дальнейших успехов.