В стенах «Пензаконцерта» прозвучит музыка Хогвартса и Средиземья

ФОТО: Пресс-служба «Пензаконцерта»

Органистка представит зрителям программу «Органный мир фэнтези: Хогвартс и Властелин Колец». На пару часов зал «Пензаконцерта» превратится в некое подобие школы магии и волшебства, известной всем от мала до велика благодаря истории о Гарри Поттере. В программу войдут знаменитые музыкальные произведения Дж. Уильямса и П. Дойла из фильмов об этом юном волшебнике. Также Мария Блажевич исполнит темы из ещё одной культовой киносаги – «Властелин колец».

Начало концерта – в 12:00. Билеты можно приобрести в кассе здания филармонии, а также на сайте «Пензаконцерта».