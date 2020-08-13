Хотел продать манеж, а теперь платит кредит: житель Заречного стал жертвой мошенника

В полицию Заречного обратился местный житель 1986 года рождения. Мужчина сообщил, что на одном из сайтов дал объявление о продаже детского манежа. В тот же день ему позвонил покупатель и сказал, что готов купить его за две тысячи рублей.

Под предлогом перевода денег собеседник мужчина попросил предоставить ему данные банковской карты и коды из смс-сообщений. Заявитель так и сделал, после чего обнаружил, что через онлайн-кабинет на него был оформлен кредит на сумму около 65 тысячи рублей. Впоследствии данные денежные средства были зачислены на две банковские карты.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.