Александр Спирягин покинет пост главы администрации Колышлейского района [ВИДЕО]

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Причиной увольнения Александра Спирягина глава региона назвал неудовлетворительное состояние социальных и инфраструктурных объектов на территории района, отметив, что за время рабочих поездок туда ему немало поступало вопросов от населения.

- В детском саду крыша течет, дети находятся в недопустимых условиях, приостановлена работа бани, не отремонтированы дороги. Вы могли обратиться за помощью, - заявил губернатор. - Вы на должности 10 лет. За 10 лет немало Вам удалось сделать, но сегодня настало время ротации. Поэтому я предлагаю Вам написать заявление и перейти на другую работу.