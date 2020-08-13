На нескольких улицах Пензы отключили холодную воду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации ООО «Горводоканал», сегодня в Пензе отключат воду в следующих домах:

- пр. Победы, 46-108,

- пр. Победы, 69 ( АО «ПО «Электроприбор»),

- Цыганский поселок (частично),

- ул. Беляева, 45.

В Заводском районе города Пензы возможно пониженное давление холодного водоснабжения.

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения, обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.