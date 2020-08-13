В Саранске столяр обокрал предприятие, на котором работал

В дежурную часть ОП№3 УМВД России по го Саранск обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина рассказала, что в период с 7 по 10 августа кто-то украл из цеха ее предприятия инструменты на сумму 109 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался 31-летний столяр, работавший в организации. Мужчина был задержан в своей квартире, там же стражи порядка обнаружили и пропавшие инструменты.

Выяснилось, что мужчина проник на территорию организации в выходной день. Имея доступ к ключам, он зашел в цех и совершил кражу. С его слов, инструменты он предполагал частично продать, а необходимые ему в быту – оставить в личное пользование.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.