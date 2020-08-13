Иван Белозерцев: «Вы создали современное производство по выпуску востребованной продукции»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В этом году организация запустила новую производственную площадку. Продукция предприятия, оснащенного самым современным оборудованием, реализуется по всему ПФО.

Осмотрев цеха, Иван Белозерцев спросил руководство, как было запущено производство. Представители ООО «Тарос» пояснили, что первоначально использовали заёмные средства банка и государственной поддержки. В создание предприятия вложено более 100 миллионов рублей. На данный момент трудовой коллектив компании составляет 40 человек. В конце года планируют приобрести новое оборудование, увеличить мощности завода.

- Вы создали современное производство по выпуску востребованной продукции, - отметил Иван Белозерцев. - Упаковка сегодня нужна всем производителям собственных товаров, не только в Пензенской области, но и других российских регионах. Поэтому проблем с реализацией этого вида продукции нет.