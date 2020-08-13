Не могли остаться в стороне

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Все они добровольно и бескорыстно помогали врачам, кто спасал жизни и здоровье пациентов в «красных зонах» лечебных учреждений Пензы и районов области.

Пензенское движение медиков-добровольцев - организация молодая, образованная в 2016 году, сегодня она насчитывает порядка 700 человек. Часть из них уже сами работают в больницах, другие - только учатся, но всех их объединяет верность избранной профессии.

Уважение и признательность волонтерам от лица председателя Законодательного Собрания Валерия Лидина и всего депутатского корпуса выразили председатель Счетной палаты Михаил Макаров, заместитель председатель комитета по социальной политике Яна Куприна, глава Молодежного парламента Андрей Сушков.

Яна Куприна, руководившая работой волонтёрского центра «Единой России», подчеркнула самоотверженность и бесстрашие молодых медиков: «Рассуждать о необходимости помогать - просто, а вы не разговаривали, вы не боялись, вы делали!» «Мы не смогли остаться в стороне», - объясняет выбор, сделанный каждым волонтером, координатор движения Марина Чарыкова.

Более 3600 заявок только на доставку лекарств отработали добровольцы в период пандемии, помимо этого они непосредственно выполняли обязанности среднего медперсонала, оказывали психологическую поддержку, на личном транспорте подвозили врачей до места работы, передавали в больницы продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты.

37 активистам на встрече были вручены Благодарственные письма Законодательного Собрания.