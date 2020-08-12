В Пензе под окнами ветерана устроили концерт

Пресс-служба Администрации Пензы

Под окнами ветерана фольклорный ансамбль «Зарница» исполнил в честь именинника любимые народные песни.

В августе 1942, пройдя обучение на связиста, Семен Васильевич был направлен на фронт в Орловскую область. Воевал в Брянской области, форсировал реку Днепр, освобождал Белоруссию, а победу встретил в Германии, в городе Магдебург.

После увольнения из рядов Советской Армии, в 1947 году, вернулся в родное село Васильевка Кондольского района, где проработал 35 лет в совхозе. А в 2008 году переехал в Пензу.

За участие в Великой Отечественной войне и за заслуги в мирное время Семен Плужников имеет многочисленные правительственные награды: орден «Отечественной войны 1 степени», орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», медаль «За победу над Германией», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль Жукова.