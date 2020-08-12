Жительница Пензы осуждена за убийство приятеля

В один из дней с 5 по 12 марта 2020 года мужчина 1966 года рождения, находясь в своем доме по улице Овражной в городе Пензе, распивал спиртное с соседом. С ними находилась его знакомая, более полутора лет проживавшая у него дома.

В процессе употребления алкоголя хозяин жилища начал оскорблять приятелей и выгонять из дома. Сосед ушел, конфликт между женщиной и потерпевшим продолжился. В ответ на очередные оскорбления она схватила нож и нанесла им не менее семи ударов в грудь, шею, живот и руки потерпевшего.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от колото-резаных ранений живота и груди. Лишь 13 марта 2020 года его тело обнаружено соседом, с которым потерпевший распивал спиртное в день убийства.

В ходе следствия женщина сначала признала вину в инкриминируемом деянии, затем отказалась от своих показаний, сообщив, что не знает, кто совершил убийство ее приятеля.

На протяжении всего периода следствия и судебного разбирательства жительница Пензы находилась под стражей по решению суда. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои и кражу.

Суд оценил собранные следственным отделом по Первомайскому району СУ СК РФ по Пензенской области доказательства и вынес женщине 1979 года рождения обвинительный приговор, назначив ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.