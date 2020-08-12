В Пензе обсудили социально-экономическое развитие региона до 2025 года

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В среду, 12 августа в Пензе состоялась стратегическая сессия по обсуждению программы социально-экономического развития Пензенской области в 2020-2025 годах «Новые вызовы – новые решения». Масштабное мероприятие с участием приглашенных экспертов из других городов, представителей законодательной и исполнительной власти региона, руководителей предприятий и общественных деятелей прошло в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

Основной темой сессии стала корректировка стратегии развития региона, утвержденной в 2019-м году, с учетом последних изменений и обстоятельств жизни.

Открывая пленарное заседание, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что 2020-й год радикально изменил картину мира, и это нужно учитывать в своей работе всем ведомствам.

- Изменились внутренние миграционные потоки, многие люди внезапно осознали, что могут без особых потерь работать из дома. Неожиданно появились и растут новые сферы услуг и неочевидные производственные мощности. У множества людей изменился привычный жизненный уклад, способ зарабатывать. Цифровой мир получил невероятный импульс к развитию и стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. Но наша задача — не стоять рядом и фиксировать изменения, - подчеркнул глава региона. – Мы обязаны максимально оперативно реагировать, оценивать и учитывать изменения, а некоторые процессы возглавлять и направлять. И это касается всех сфер деятельности. Наша главная задача и забота – сохранять стабильность.

После выступления спикеров участники распределились по тематическим сессиям: «Народосбережение», «Социальная поддержка граждан», «Образование», «Агроиндустрия», «Инвестиционный потенциал», «Индустрия гостеприимства», «Город».