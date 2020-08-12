Ставки сделаны: один под домашним арестом, трое – под подпиской

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении четверых мужчин в возрасте от 31 до 46 лет, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр.

С октября 2017 по февраль 2020 года соучастниками в составе организованной группы были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 35 электронных терминалов. В разное время противоправная деятельность обвиняемых осуществлялась в трех игровых клубах, располагавшихся в нежилых помещениях в городе Саранске.

Игорная деятельность была завуалирована. Якобы осуществлялся прием ставок на спортивные события. Между фигурантами соблюдались меры конспирации и сохранения в тайне проводимых азартных игр. В результате совместных действий обвиняемыми был извлечен доход в общей сумме порядка 9 миллионов рублей.

Противоправная деятельность соучастников была выявлена и пресечена следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по республике. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемые признали полностью. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще трое находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.