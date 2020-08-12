В Пензе продолжается проект «Лето в городе»

Пресс-служба Администрации Пензы

11 августа на территории школы №60 прошел музыкальный праздник. Его организаторами выступили администрация Первомайского района города, Управление культуры и Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города.

Глава администрации Первомайского района Лидия Белякова пожелала гостям хорошего настроения, здоровья и благополучия.

И праздник удался. Представителей всех поколений приветствовали зажигательной концертной программой ребята из детской музыкальной школы № 1 г. Пензы. Для детей и подростков была организована развлекательная часть с конкурсами и занимательными играми. На спортивной площадке, расположенной при школе, проходил мастер-класс по футболу.

С удовольствием дети создавали себе новые образы с помощью аквагрима. Не обошлось и без сладких подарков.

Администрацией Октябрьского района совместно с Центром культуры и досуга 11 августа был организован праздник двора для жителей окрестных домов по улице Бородина,18. Их приветствовал глава администрации Октябрьского района Андрей Гришин.

Ведущая увлекла участников праздника зажигательным танцевальным флешмобом, шутками и мастер-классами. Своим песенным талантом порадовали жителей микрорайона вокалисты Центра культуры и досуга.