ЯК-52 приземлился в Пензе в музейной экспозиции авиатехники ДОСААФ

Пресс-служба Правительства Пензенской области

У здания ДОСААФ установлен самолет ЯК-52. Он был одним из основных учебно-тренировочных самолётов СССР для первоначальной подготовки лётного состава. Як-52 использовался, главным образом, в аэроклубах ДОСААФ, хотя такие самолеты поступали и в военные летные училища. К полетам на ЯК-52 допускались подростки с 16 лет.

Иван Белозерцев отметил, что новый экспонат авиационной техники усилит интерес молодежи к родной истории.

«Приятно, что на пензенской земле бережно хранят традиции, спасибо за это руководству регионального отделения ДОСААФ, - подчеркнул глава региона. – «Общество любителей авиации» было образовано в Пензе в 1923 году, через несколько лет открылась летная школа. Мы гордимся, что на пензенской земле проходила подготовку первая женщина, удостоенная высокого звания Героя Советского Союза, Валентина Гризодубова, ставшая потом также Героем Социалистического Труда».

«Военно-воздушные силы страны сыграли огромную роль в годы Великой Отечественной войны, пензенская земля воспитала немало героев, проявлявших образцы мужества и стойкости, - добавил губернатор. - Есть герои и в новейшей истории страны. Один из них - летчик-космонавт Александр Самокутяев, наша гордость», отмечает пресс-служба Правительства

«Уверен, что среди молодежи, которая сегодня пришла на торжественное открытие нового экспоната экспозиции авиационной техники, тоже есть будущие герои, которые достойно продолжат славные традиции», - резюмировал Иван Белозерцев.