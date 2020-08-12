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У спортплощадок и игровых зон должно быть прорезиненное покрытие

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев при осмотре 11 августа реконструируемого парка в р.п. Колышлей дал соответствующее поручение
Виктор ВикторовВикторВикторов
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Пресс-служба Правительства Пензенской области

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Благоустройство парка проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели направлено более 4,7 млн рублей.

Работы близятся к завершению. Обустроены пешеходные дорожки, волейбольная и детская площадки, установлена сцена с навесом, смонтировано освещение.

Глава областной исполнительной власти обратил внимание на необходимость прорезиненного покрытия на спортивных площадках с целью обеспечения безопасности детей. Соответствующее поручение Иван Белозерцев дал сопровождавшим его должностным лицам.

Парк украсят малые архитектурные формы. На территории предусмотрена также установка оборудования наружного освещения и скамеек для отдыха.

Закончить реконструкцию парковой зоны намечено в последних числах августа текущего года.