У спортплощадок и игровых зон должно быть прорезиненное покрытие

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Благоустройство парка проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели направлено более 4,7 млн рублей.

Работы близятся к завершению. Обустроены пешеходные дорожки, волейбольная и детская площадки, установлена сцена с навесом, смонтировано освещение.

Глава областной исполнительной власти обратил внимание на необходимость прорезиненного покрытия на спортивных площадках с целью обеспечения безопасности детей. Соответствующее поручение Иван Белозерцев дал сопровождавшим его должностным лицам.

Парк украсят малые архитектурные формы. На территории предусмотрена также установка оборудования наружного освещения и скамеек для отдыха.

Закончить реконструкцию парковой зоны намечено в последних числах августа текущего года.