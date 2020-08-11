Личный кабинет «ТНС энерго»

Пресс-служба ООО "ТНС энерго Пенза"

11 августа 2020 года, г. Пенза. ООО «ТНС энерго Пенза» совершенствует клиентские дистанционные сервисы, одновременно делая их более доступными.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно подключить услугу «Личный кабинет», который позволяет осуществлять взаимодействие с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов.

Организация, зарегистрировавшаяся в личном кабинете, без каких-либо финансовых затрат получает доступ к обширному спектру услуг:

- передача показаний по точкам учета и данных планируемого электропотребления;

- просмотр и скачивание документации к договору энергоснабжения;

- печать нескольких вариантов отчетов;

- контроль истории начислений и платежей по договорам;

- отслеживание текущего состояния баланса по договорам.

Для получения доступа к сервису необходимо на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» перейти на страницу Личного кабинета, где пройти простую регистрацию.

При регистрации понадобится предоставить следующую информацию: уникальный номер договора, ИНН, Ф.И.О., должность, основание полномочий представителя, сумму последнего платежа и контактные данные.

Далее на указанный клиентом адрес электронной почты придет ссылка для активации личного кабинета, а также логин и пароль. Воспользоваться полученной ссылкой необходимо в течение 48 часов.

Справка о компании:

ООО «ТНС энерго Пенза» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области. Компания обслуживает 640 336 физических и 17 335 юридических лиц. Объем рынка составляет 76 %. ООО «ТНС энерго Пенза» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго» - одного из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации.