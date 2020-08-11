Кино - для зрителей Пензенской и Саратовской областей

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Кинотеатр открыт при поддержке Министерства культуры РФ, фондов кино и развития моногородов. Из федерального бюджета на создание объекта культуры получены средства в размере 4,8 млн. рублей. Около 30 млн. рублей инвестировано индивидуальным предпринимателем Галиной Маркеевой собственных средств.

В настоящее время в кинотеатре «КУБ», который является единственным в Сердобске, два кинозала - на 42 и 49 посадочных мест - с новейшей звуковой системой, кинопроекционным оборудованием, позволяющим просматривать фильмы 2D и 3D формата. Также открыто кафе на 30 мест, где часто проводятся детские праздники.

Глава областной исполнительной власти пообщался с юными зрителями, которые во время летних каникул проводят свой досуг в кинотеатре, позитивно оценил предпринимательскую инициативу.

«Хорошо, что такой проект реализован. Преподаватели школ говорят, что это пример для других районов, - уточнил Иван Белозерцев. - Если ещё предоставить возможность ребятам после просмотра фильм обсудить, высказать свою точку зрения, то это будет здорово». Программа кинотеатра обновляется примерно 1 раз в неделю, стоимость билета 180 - 200 рублей. Услугами кинотеатра пользуются жители не только Сердобского района, но и близлежащих районов Пензенской и Саратовской областей.