Упавшие футбольные ворота смертельно травмировали мужчину

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Вечером 7 августа с территории базы отдыха «Карельская», расположенной в Рузаевском районе, в медицинское учреждение с телесными повреждениями был доставлен мужчина, 1992 года рождения. В этот же день пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы. По данному факту следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия организована доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина получил телесные повреждения при падении на него футбольных ворот во время игры в футбол.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий, способствовавших произошедшему, опрашиваются свидетели и очевидцы. По итогам будет дана оценка качеству и безопасности предоставляемых на базе отдыха услуг.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.