На улице подросток вырвал у прохожей сумку

В начале октября 2019 года в доме по улице Центральной в деревне Васильевка Бессоновского района подросток выставил стекло оконной рамы, незаконно проник в жилище и похитили TV-тюнер с пультом дистанционного управления, зарядным устройством и лом цветного металла, причинив хозяину дома ущерб на сумму около 1 тысячи рублей.

Через несколько дней несовершеннолетний, уже известным способом незаконно проник еще в один дом по той же улице в деревне Васильевка, откуда похитил дрель-шуруповерт в комплекте с зарядным устройством, набором сверл, бит и кейсом стоимостью 4,2 тысячи рублей.

В конце октября 2019 года на улице Комсомольской в селе Чемодановка Бессоновского района открыто похитил из рук прохожей женскую сумку, в которой находились кошелек и денежные средства.

В тот же день остановил попутную автомашину, за рулем которой находилась женщина, чтобы доехать до дома. Находясь в салоне автомашины марки «Рено Логан», убедившись, что водитель не наблюдает за его преступными действиями, тайно похитил из ее сумки на заднем пассажирском сиденье клатч-портмоне с денежными средствами, кулоном, цепочкой, причинив потерпевшей ущерб на сумму более 4 тысяч рублей.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области расследование уголовного дела по обвинению подростка 2004 года рождения в совершении серии краж и грабежа завершено.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, обвиняемый, ранее судимый за совершение кражи и угон автомашины, по решению суда помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, где содержится в настоящее время.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.