Самая масштабная в истории вакцинация населения

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

10 августа, в понедельник, в режиме ВКС Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в республике.

Обсуждали текущую ситуацию, а самое главное - подготовку к предстоящему эпидемиологическому сезону.

Прививками должны быть охвачены 75% жителей республики и 80% из числа входящих в группу риска.

«Нам предстоит организовать самую масштабную в истории вакцинацию населения – провести иммунизацию до 600 тысяч, в том числе более 100 тысяч детей, 118 тысяч граждан старшего поколения, свыше 32 тысяч медработников и педагогов, 16 тысяч студентов», - сказал руководитель региона.

Свыше 402 тысяч доз вакцины от гриппа будут обеспечены за счет федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок. Оставшиеся будут приобретаться за счет республиканского бюджета и средств работодателей, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Правительству нужно детально отработать все организационные вопросы, списки населения, механизмы приобретения и хранения вакцины, порядок проведения самой процедуры, в том числе в специализированных помещениях на предприятиях.

«Это не просьба, а наша общая задача, мера ответственности работодателей. Иначе мы можем столкнуться с критической ситуацией, когда в осенне-зимний период из-за вспышек вирусных инфекций наши предприятия остановятся. Важный блок - вакцинация работников транспорта и сферы обслуживания, коммунальной отрасли, сотрудников правоохранительных органов и органов власти, МФЦ, почты, пенсионного фонда, банков, всех, кто контактирует с большим количеством людей», - обратился к присутствующим Владимир Волков.

К выполнению поставленных задач Глава республики попросил подключиться всех работодателей, профсоюзы, а также «Союз промышленников и предпринимателей».

Было отмечено, что вопросы санитарно-эпидемического благополучия должны находиться на постоянном контроле руководителей образовательных учреждений.

Особое внимание Владимир Волков призвал уделить закрытым учреждениям социальной защиты и образования. И поручил Правительству и главам районов проработать вопрос о досрочном начале отопительного сезона в социальных учреждениях.

Важнейшим направлением предстоящей работы признана грамотная информационно-разъяснительная работа. «Надо широко, понятным языком информировать граждан о важности прививок от гриппа и пневмококка, отвечать на вопросы людей: когда и в каком медучреждении их можно сделать бесплатно, без очередей. Весь процесс должен быть организован максимально удобно для граждан».

Также необходимо сформировать на предстоящий период неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарств.

Причем неснижаемый запас лекарств должен быть обеспечен не только в медучреждениях, но и во всех аптеках, как государственных, так и частных.

Владимир Волков еще раз обратил внимание присутствующих на то, что в этом году прогнозируется принципиально новый, сложный эпидсезон.

«Поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы за счет вакцинации, профилактических и упреждающих мер мы смогли избежать повторного введения режима жестких ограничений».