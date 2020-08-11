Прокуратура Сосновоборского района Пензенской области выявила сайты с информацией о продаже боевого оружия и боеприпасов без лицензии и каких-либо разрешительных документов.

С целью запрета доступа граждан к незаконной информации, а также для предотвращения приобретения огнестрельного оружия, боеприпасов лицами, не обладающими указанными правами, прокуратура Сосновоборского района обратилась в суд с административными исками о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, требования надзорного ведомства полностью удовлетворены.

Решение суда является основанием для включения сайтов с запрещенной информацией в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, для последующей их блокировки Роскомнадзором.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Для справки

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов являются уголовно наказуемым деянием (ст. 222 УК РФ).