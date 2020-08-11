Пресс-служба Администрации Пензы

9 августа сотрудники библиотеки №13 им. Н.А. Некрасова вместе с волонтерами клуба «Поколения добра» и актерами «Театра книги» подготовили для юных жителей двора веселый литературный праздник.

Каждый из присутствующих мог проявить свои актерские способности во время конкурса «Танцующий зоопарк», повторить скороговорку «Кто быстрее», прочитать по ролям веселые стихи.

Для любителей сказок прошли веселые викторины, в которых ребята показали себя настоящими знатоками и народных, и авторских сказок.

Танцевальный батл не оставил никого равнодушным и подарил всем присутствующим хорошее настроение.

В библиотеке под открытым небом были представлены выставка детских книг «Территория детского чтения» и зона буккроссинга, где любой желающий мог взять на обмен понравившееся издание и оставить для новых читателей книги из домашних библиотек.

«Читающий дворик» ждет гостей каждое воскресенье с 15 до 17 часов.