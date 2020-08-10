Новая продукция пензенского предприятия для нефтепроводов России

Фото предоставлено Министерством промышленности и инновационной политики Пензенской области

Изделия диаметром от 500 мм до 1200 мм и давлением от 1,6 МПа до 8,0 МПа изготовлены в полном соответствии с корпоративным стандартом крупнейшей российской компании ПАО «Транснефть».

Это арматура предназначена для установки на нефтепроводах ПАО «Транснефть». В рамках программы технического перевооружения и реконструкции, которая ведется сейчас на объектах компании, проходят плановые ремонты магистральных трубопроводов, нефтеперекачивающих станций и другого технологического оборудования.

Задвижки, выпущенные на ПТПА, будут установлены на трубопроводах по всей России.

До конца лета предприятию предстоит выпустить еще 40 единиц шиберных задвижек.