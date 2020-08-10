Мужчина, тушивший пожар, получил ожоги рук и спины

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Мордовия

7 августа в 12 часов 11 минут в пожарно-спасательную службу Торбеевского района поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Сельхозтехника населенного пункта Торбеево.

Очаг возгорания находился в квартире № 2, где проживала супружеская пара. Женщина почувствовала запах гари и сообщила об этом супругу. Увидев, что в соседней комнате горит стена, мужчина, 1956 года рождения, приступил к тушению пожара подручными средствами, в результате чего получил ожоги кистей рук и спины (2-3 степени). Осознав, что самостоятельно ликвидировать возгорание не удается, супруги покинули здание.

Женщине, 1940 года рождения, проживающей в квартире № 1, помогла выйти на улицу соседка.

В результате пожара поврежден 2-х квартирный жилой дом общей площадью 120 кв. м. Причина возгорания устанавливается.