В школах и детских садах нужно создать комфортные условия

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Контракты заключены по всем 29 объектам, которые запланировано отремонтировать в 2020 году. Профинансированы выполненные работы в муниципальных образовательных учреждениях в Городищенском, Каменском, Кузнецком, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Шемышейском районах.

Кроме того, на софинансирование ремонта дошкольных образовательных учреждений из бюджета Пензенской области выделено более 11 миллионов рублей. Ремонт ведется в 4 детских садах: в Кузнецке, Земетчинском, Мокшанском и Сосновоборском районах.

Губернатор поручил главам муниципальных образований лично контролировать ход работ.

«Для пребывания детей в детском саду, для организации учебного процесса в школе нужно создать комфортные условия, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Необходимо контролировать все этапы ремонта, чтобы процесс не затягивался, чтобы подрядные организации выполнили взятые на себя обязательства качественно и в намеченные сроки».