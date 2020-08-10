I Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Пензенская область в числе 15 других регионов принимает участие в I Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности среди школьников.

7 сентября команде средней школы № 17 им. Ю.А. Гагарина города Кузнецка - победительнице регионального этапа I Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников - предстоит отборочный турнир Всероссийского этапа в онлайн-формате.

По жеребьевке, которая проводилась 7 августа, соперниками кузнечан выступят ребята из Санкт-Петербурга и Республики Калмыкии.

В финальных играх команду от Пензенской области представят: капитан команды Динара Афзалова, члены команды - Илгиз Асянов, Кирилл Жигалов, Карина Кашаева, Андрей Чуксин, Вадим Бахтуев. Руководитель - директор средней школы № 17 им. Ю.А. Гагарина города Кузнецка Наталья Гаранина.

7-11 сентября состоятся отборочные турниры; 14-15 сентября - полуфинал, в который выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в отборочных играх. Финал состоится 17-18 сентября. Ребят можно поддержать в социальной сети Instagram по ссылке: finhub_kuz

Проект реализуется при поддержке Министерства финансов, Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Центральным банком России.