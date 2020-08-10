В Пензенском районе таксист лишил денег свою супругу

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Пензенского района обратилась жительница с. Засечное. Девушка рассказала, что ночью ей позвонил супруг, работающий в службе такси. Муж рассказал ей, что ему позвонил неизвестный, который назвался администратором гостиницы и сделал заказ на доставку до аэропорта и обратно девушки, которая не владеет русским языком. Представитель гостиницы также предупредил, что оплата поездки будет произведена на банковскую карту.

Мужчина сообщил реквизиты банковской карты своей жены, а также код из смс-сообщения. После этого заявительнице поступило сообщение о списании с банковской карты 8 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.