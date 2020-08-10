Фестиваль стрит-арта в ПФО продлевает прием заявок

Процесс создания очередной композиции уличного художника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цель фестиваля - поддержка творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.

В связи с тем, что не все желающие смогли закончить свои эскизы и попросили дать еще немного времени для регистрации, организаторы проекта продлили прием заявок еще на десять дней - до 17 августа.

Для участия в фестивале можно подать заявку через сайт Formartpfo.ru. Оценивать работы будет компетентное жюри - федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Главная тема фестиваля стрит-арта в этом году - ценность роли каждого человека и единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Через свои граффити молодые художники передадут важность вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, взгляд на новые реалии и жизнь общества в «эпоху постковида».

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, участниками проекта могут стать профессиональные стрит-арт-художники и художники-любители в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории Приволжского федерального округа.