У мальчишек и девчонок - серьезная защита

Мальчишки и девчонки ныряют с пирса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокурорами на стадии дознания в порядке п. 4 ч. 2 ст. 37 УК РФ даны указания по 103 уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Упреждающие меры позволили на 31 % снизить допускаемые нарушения при производстве доследственных проверок и расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и на 48 % - о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Для устранения выявленных нарушений прокурорами направлено 38 требований и внесено 4 представления. К дисциплинарной ответственности привлечены 5 должностных лиц. Признаны незаконными и отменены 44 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных органами дознания и следствия по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних и 19 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных органами дознания и следствия по преступлениям, совершенным указанной категорией лиц, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Защита несовершеннолетних от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения их прав и свобод, а также защита прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших, свидетелей - остается приоритетным направлением работы прокуратуры республики.