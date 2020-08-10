На Т-образном перекрестке высокая скорость выбросила машину в кювет

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 17 апреля 2020 года несовершеннолетний 2003 года рождения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, за рулем автомашины марки «ВАЗ-21093» передвигался по Лунинскому району.

В салоне автомобиля находились его знакомые. Около 22 часов на участке автодороги «Обход - р.п. Лунино» водитель автомашины развил высокую скорость движения и на Т-образном перекрестке допустил съезд в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево.

18-летний пассажир скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Еще одному молодому человеку 1998 года рождения причинены черепно-мозговая травма и перелом бедренной кости, которые в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Водитель автомобиля после ДТП оставил место происшествия. Его местонахождение было установлено лишь на следующий день.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего жителя Лунинского района завершено. Ему предъявлено обвинение по целому ряду пунктов ст. 264 УК РФ: нарушение водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью другого человека, а также оставление места происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.