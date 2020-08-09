Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе с заявлением о мошенничестве обратилась 70-летняя жительница Октябрьского района. По телефону ей позвонил неизвестный и назвал мамой. Пенсионерке показалось, что голос звонившего похож на голос сына, и она продолжила общаться с ним как с родственником.

И тот рассказал, что в магазине разбил элитный алкоголь, и для решения вопроса необходимо срочно перечислить 10 тысяч рублей на счёт абонентского номера мобильной связи. Следуя инструкциям звонившего, женщина перевела указанную сумму со своей банковской карты. После этого номер телефона, с которого звонил лжеродственник, оказался отключен.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.