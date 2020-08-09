В Прокуратуре Республики Мордовия состоится прием предпринимателей

11 августа 2020 г. с 15 до 16 часов в Прокуратуре Республики Мордовия (г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 4) руководством ведомства будет осуществляться личный прием предпринимателей по вопросам нарушения их прав в кредитной сфере. В том числе связанных с волокитой при рассмотрении банками обращений и необоснованным отказом в предоставлении кредитов и отсрочки оплаты по ним, с навязыванием банками дополнительных услуг и платежей и т.д.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, на прием к руководству прокуратуры республики можно записаться по телефону: 47-03-19 до 12 часов 10.08.2020