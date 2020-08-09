Измена жены и ревность мужа привели к трагедии

Фото: Светлана Маковеева

Поводом для совершения преступления послужила ревность мужчины, когда он обнаружил свою жену с другом семьи, у него дома. Измена супруги спровоцировала агрессию.

Он привез жену домой. В ходе ссоры нанес женщине удар в голову. Потеряв равновесие, она упала на пол. Последовал удар ногой в живот.

Смерть наступила на месте происшествия от тупой травмы живота, с разрывом мочевого пузыря, и массивной кровопотери.

У участников конфликта осталось двое малолетних детей.

Прокурор Белинского района поддержал государственное обвинение и приговором районного суда Пензенской области от 6 августа 2020 года 34-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств осужденному назначено наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.