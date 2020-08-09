За нарушение масочного режима - тюремный срок

Москва. Пассажиры в метро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшнее утро, 9 августа, число заразившихся коронавирусом в мире уже более 19, 5 миллионов. Свои данные проект Университета Джона Хопкинса креативно иллюстрирует на сайте.

На черном фоне видны очертания континентов. Красными пятнами испещрены США, Бразилия, Индия, далее от Европы красная волна захлестывает Россию, закрепившуюся на четвертом месте. Печальный рейтинг стран по числу заразившихся коронавирусом.

И чтобы мы не стремились бежать впереди планеты всей, нужно помнить об элементарной предосторожности.

Масочный режим сегодня действует в половине всех стран мира. А что у нас? В Пензе на Олимпийской аллее, давно превратившейся в место массового гуляния горожан и занятий спортом, в масках встречаются единицы.

Можно, конечно, уповать на свежий воздух. Дай бог. Чудеса храбрости демонстрируют таксисты. На заправочных станциях - поголовно все водители.

Между тем, даже после снятия ограничительных мер, эпидемиологи призывают по-прежнему соблюдать масочный режим в общественных местах.

Наказания за «уход в отказ» - самые разные. В Канаде нарушителям имеют полное право отказать от обслуживания в магазине, в США - не посадить на борт пассажирского самолета. В российской столице - оштрафовать на 5000 рублей.

На Кубе отказникам и вовсе грозит реальный тюремный срок. Подробнее - у Алены Гриценко.

В заключение, хочется пожелать всем здоровья, терпения. И еще лишь одна цифра: прирост числа заразившихся за минувшие сутки составил 265 тысяч. Для наглядности - это немногим более половины населения города Пенза.