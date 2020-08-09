Личный прием граждан полковника Максима Петрушина

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Жительница Пензы рассказала о том, что несколько лет назад ее дачный участок хотел отобрать владелец соседней дачи. Женщина обратилась к юристу, который уверил ее, что возьмется за это дело, и у гражданки не отнимут имущество. За данную услугу клиентка заплатила 122 тысячи 720 рублей.

Спустя время выяснилось, что дело не было рассмотрено, поскольку юрист составил заявление с огромным количеством ошибок. И в итоге суд отказал в удовлетворении иска. Адвокат позже якобы согласился аннулировать их договоренность. Однако при встрече отказался расторгать сделку.

Максим Петрушин поручил подчинённым провести в отношении указанного гражданина дополнительную проверку для определения наличия в его действиях признаков мошенничества и последующего принятия процессуального решения.

Следующая посетительница из Пензы попросила оказать содействие в привлечении к ответственности соучредителя фирмы ее погибшего сына. По словам гражданки, мужчина незаконно присвоил себе имущество с предприятия, купленное ее сыном, а также получал доход за функционирование сайта, созданного погибшим.

Максим Петрушин дал указание начальникам подразделения разобраться в ситуации, изучить материалы по данному делу.

И снова посетители. Их жизненные проблемы, рассказы о конфликтных ситуациях, слушать которые лишь демонстрируя участие, невозможно. Первоначальное знакомство с ситуацией, поручения сотрудникам, контроль исполнения заданий.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, всего прием граждан продолжался около четырех часов.