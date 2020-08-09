В Пензе полицейские и общественники провели акцию «Безопасное лето»

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

И встреча получилась интересной. Чего стоит одна возможность всем желающим примерить на себя форму регулировщика, фуражку, погрозить в шутку своим сверстникам самым настоящим жезлом сотрудника ГИБДД.

Ну, а вначале подросткам рассказали о правилах поведения на улице, вблизи водоемов, а также об ответственности за совершение различных правонарушений, раздали памятки.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными при переходе дороги и при движении на велосипеде. Рассказали об особенностях перехода проезжей части и тех опасностях, которые могут возникнуть на дороге.

В игровой форме были проверены знания дорожных знаков, типов светофорных объектов, технического устройства велосипеда.

Общественный совет УМВД России по Пензенской области не забыл и о сладких подарках для ребят.