Мобильная общественная приёмная губернатора

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Приём жителей Чумаёвского, Лапшовского и Новошаткинского сельсоветов 6 августа провёл заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Жители трёх крупных сёл и близлежащих населённых пунктов рассказали зампреду правительства о проблемах водоснабжения, просили оказать содействие в ремонте дорог местного значения, установке банкомата и обеспечения бесплатными медицинскими препаратами инвалида.

Сразу несколько обратившихся волновала проблема отсутствия регулярного транспортного сообщения с райцентром. Этот вопрос звучал во всех сёлах, где побывала выездная общественная приёмная губернатора.

Юрий Денисов внимательно выслушал все обращения и пожелания сельчан. Он заверил, что все поступившие в мобильную приёмную вопросы будут направлены в соответствующие министерства, ведомства и органы власти для конкретного разбирательства и поиска путей решения. В течение 30 дней все обратившиеся за помощью жители района получат ответы на свои вопросы.