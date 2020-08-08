В Пензе перспективным тренерам вручены ключи от квартир

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В числе первых новоселов - тренеры, приехавшие работать в Пензу из других регионов и уже зарекомендовавшие себя как перспективные наставники: тренеры по водным видам спорта Сергей Севостьянов, Ирина Атотюк, Виктория Белякова, Игорь Зубанов; тренер по хоккею Артем Левицкий, а также сотрудники Комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Андрей Коршунов и Аюб Дайдиев.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, в рамках празднования также 36 спортсменов и их наставников удостоены наград, грамот и благодарностей. Поздравляя спортсменов, тренеров и ветеранов, Иван Белозерцев поблагодарил их за вклад в развитие российского и мирового спортивного движения.

«В Пензенской области постоянно улучшается материальная база спортивных объектов. В прошлом году ввели в эксплуатацию поле с подогревом в Каменке, сейчас также в Каменке строится физкультурно - оздоровительный комплекс. Ведется реконструкция футбольного поля в Нижнем Ломове. В сентябре этого года запланировано начало строительства ФОКа открытого типа в Кузнецке. Готов проект для строительства нового Дворца ледового спорта в Пензе. Уверен, что принимаемые меры позволят привлекать к занятиям физкультурой и спортом подрастающее поколение».

Представители Пензенской области неоднократно становились победителями и призёрами соревнований самого высокого уровня по различным дисциплинам, в том числе Чемпионатов Европы и Мира, Олимпийских игр.

"Наши земляки добивались больших результатов в советские времена, показывают блестящие результаты и сегодня. Я испытываю большое чувство гордости за них, за нашу великую Родину", - отметил глава региона.

Большое внимание уделяется и развитию любительского спорта, благодаря чему около 45 процентов жителей Пензенской области систематически занимаются физкультурой и спортом.