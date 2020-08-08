В Мордовии следователь СК ходатайствовал о заключении бизнесмена под стражу

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Сегодня судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Республике Мордовия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бизнесмену Г. - соучредителю ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства».

Предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ и ст. 196 УК РФ (мошенничество, дача взятки, преднамеренное банкротство).

Как сообщалось ранее, с января 2018 по декабрь 2019 года обвиняемый совместно с исполняющим обязанности директора ООО «СДС-Управление строительства» при содействии еще одного соучастника совершили преднамеренное банкротство данного общества. При этом кредиторам был причинен ущерб на сумму около 183 миллиона рублей.

Следственные органы предъявили Г. обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство объектов «Республиканский перинатальный центр» и «Стадион водных видов спорта». В результате чего бюджету Республики Мордовия был причинен ущерб в общей сумме более 4-х миллионов рублей.

Кроме того, Г. совместно с директором ООО «СДС-Управление строительства» передали начальнику ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» взятку в виде бытовой техники и мебели на общую сумму около двух миллионов рублей за лоббирование интересов ООО «СДС-Управление строительства» при заключении государственных контрактов.

4 августа в Москве следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по региону Г. был задержан и доставлен в Саранск.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.