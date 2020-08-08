Пенсионер избил черенком от лопаты сожительницу

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Следственным отделением МО МВД России «Никольский» расследуется уголовное дело в отношении 61-летнего жителя села Маис Никольского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что вечером 18 июля пенсионер дома по месту жительства избил черенком от лопаты 65-летнюю сожительницу. Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у неё переломы костей голени, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Подозреваемый признался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.