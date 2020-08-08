В Пензенской области врачи и их семьи проходят реабилитацию в санатории

Департамент СМИ Пензенской области

Программа стартовала 13 июля в «Хопровских зорях» - санаторий имеет лицензию на медицинскую реабилитацию по программе госгарантий Фонда обязательного медицинского страхования.

Восстановлению здоровья медработников способствует достойная лечебная база, комфортабельные номера и развитая инфраструктура. Большинство гостей покидают учреждение со значительным улучшением состояния здоровья.

«Наша лечебная база позволяет провести медицинскую реабилитацию. Диетическое питание, лечебная гимнастика на свежем воздухе, в том числе дыхательная, аппаратная физиотерапия, ингаляции, галотерапия, лечебный массаж, лечебные ванны, озонотерапия, фитотерапия, кислородные коктеи ли, скандинавская ходьба и занятия с психологом. Лечение дополняют прогулки по лесному парку и разнообразная культурная программа», - рассказала директор санатория «Хопровские зори» Эльвира Грядунова.

Она добавила, что лечение проходит с высокой эффективностью и персонал учреждения испытывает настоящую гордость за то, что они помогают настоящим героям нашего времени.

Один из них - хирург областной больницы им. Н.Н. Бурденко Александр Герасимов. Он проходит реабилитацию вместе с семьей.

«Я не мог представить, насколько быстро нам придется переквалифицироваться в инфекционистов. Но у нас просто не было другого пути, надо было спасать людей, которые шли потоком. Да, пришлось переболеть коронавирусом, но сейчас все позади и я чувствую себя намного лучше», - сказал доктор.

Его супруга Алена поблагодарила губернатора за идею организовать в санатории реабилитацию врачей, переболевших COVID-19.

«Мы чувствуем, что нас поддерживают, помогают укрепить здоровье, пройти качественную реабилитацию», - отметила Алена Герасимова.