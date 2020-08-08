Благодарность Александра Бастрыкина вручена за спасение младшего брата

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В середине января 2020 года 7-летняя Ангелина вместе с младшим братом Сережей пошла на прогулку. Без разрешения мамы ребята вместе со сверстником направились на местный пруд покататься с горки. Сережа, скатившись, провалился под лед. Ангелина при попытке протянуть ему руку также провалилась в воду.

Девочка изо всех сил держалась одной рукой за ледяную кромку, второй держала Сережу, находившегося под водой, за одежду, а затем - за ногу. Держала брата до тех пор, пока к пруду не прибежала мама.

На момент извлечения мальчика из воды, тот уже не дышал. Подоспевший на помощь сосед оказал ребенку первую медицинскую помощь, после чего доставил в больницу. Сережу удалось спасти.

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в торжественной обстановке руководителем регионального следственного управления Дмитрием Матушкиным Ангелине вручена благодарность главы ведомства за спасение человека в экстремальных условиях.

Матушкин отметил, что героический поступок девочки является примером не только для ее сверстников, но и для взрослых, потому что не каждый готов пожертвовать собой ради спасения жизни другого человека.

Награждение девочки состоялось при участии ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Керханаджева и Михаила Пахомова, Уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой, членов Общественного совета при следственном управлении, воспитанников детского подшефного учреждения - Спасского детского дома.

От следственного управления Ангелине, ее младшим братьям Сереже и Артему вручены подарки.